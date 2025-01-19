Здание суда повреждено при ударе ВСУ по Васильевке в Запорожской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Противник атаковал город неустановленными боеприпасами.

Здание суда повреждено при ударе ВСУ по Васильевке в Запорожской области

Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV

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Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по городу Васильевка в Запорожской области, повредив здание местного суда. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник нанес артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что никто из горожан в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пострадал.

В этот же день Минобороны России сообщило об уничтожении силами ПВО восьми украинских беспилотников над Крымом. Незадолго до этого два БПЛА сбили над акваторией Черного моря, еще один — над территорией полуострова.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели двух женщин в результате удара ВСУ по Каменке-Днепровской в Запорожской области.

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