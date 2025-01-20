Эксперты рассказали об увеличении зарплат в России более чем на 20%

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 18 0

«Известия»: Во многих отраслях в 2024 году зарплаты выросли более чем на 20%

Эксперты рассказали об увеличении зарплат в России более чем на 20%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В тройку наиболее часто называемых причин роста доходов вошла индексация зарплат.

В некоторых отраслях в 2024 году отмечены случаи роста зарплат более чем на 20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование рекрутинговой компании get experts.

По имеющейся информации, почти в половине организаций, которые подняли зарплаты, утверждают, что это было сделано за счет увеличения окладной части, еще 13% участников исследования связывают это с выросшими премиями и 41% — с ростом обеих составляющих.

В тройку наиболее часто называемых причин роста доходов вошли индексация зарплат у всех работников (67%) или отдельных их категорий (28%) и изменение мотивационного пакета (24%).

В половине случаев сокращение зарплат составило от 11% до 20%. Всего на 5–10% зарплаты сократили в 19% организаций, более чем на 20% — в 13%, .

Эксперты подчеркнули, что о намерении увеличить выплаты за труд в этом году заявляют 58% организаций.

Наибольшее количество работодателей, намеревающихся увеличить заработные платы, — в следующих отраслях: логистика (84%), товары народного потребления (76%), металлургическая промышленность (73%), производство мед- и лабораторного оборудования (70%), в медицине и фармацевтике (65%). Наименьший процент намеревающихся поднять оплату труда — в автомобильной отрасли (43%), строительстве (49%) и финсекторе (50%).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие профессии заменит ИИ в 2025 году.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:04
Эксперты рассказали об увеличении зарплат в России более чем на 20%
3:38
Победа по судьбе: в чем феномен Дональда Трампа
3:01
Освобожденные в Газе израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»
2:27
Третья мировая, TikTok, Овечкин: главные заявления Трампа накануне инаугурации
1:57
Трамп пообещал за сутки отменить все «глупые» распоряжения Байдена
1:38
Главком ВСУ Сырский заявил о разработке Украиной собственной системы ПВО

Сейчас читают

Освобожденные в Газе израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»
Стала известна судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год