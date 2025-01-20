Земля проживает 21-е лунные сутки: чего нельзя делать 20 января 2025 года

Ограничений не так много, но игнорировать их нежелательно.

Чтобы 21-й лунный день прошел идеально, стоит избегать определенных действий. Начались эти сутки вечером 19 января, а продолжатся до 00:41 21-го. О том, что такое лунные сутки и какие ограничения действуют на 20 января, рассказал Life.ru.

Лунный день — это период от одного восхода Луны до другого. Каждые такие сутки соответствуют определенной фазе светила. Все 20 января мы будем переживать 21-е лунные сутки. Фаза будет убывающей, а полный закат произойдет в 10:39. Освещенность спутника Земли составит 64%.

Лунные сутки 20 января находятся в знаке Весы. Это значит, что такие дни подходят для активного, творческого отдыха, в том числе экстремального спорта.

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Двадцать первый лунный день — время для смелых поступков. Поэтому 20 января хорошо подходит для отдыха, проведения концертов и творческих вечеров, решения денежных вопросов, занятия спортом, раскрытия преступлений, устройства на новую работу, а также для свидания и романтики. Однако есть и ограничения. Вот что нельзя делать в 21-е лунные сутки:

отказываться от предложений сходить в спортзал;

искать отговорки;

ссориться;

грустить;

торопиться и спешить;

вести себя агрессивно;

сомневаться в себе и своих близких;

оставаться в одиночестве.

Также отмечается, что для 20 января счастливыми являются такие числа, как три, семь и десять, а также их сумма. При этом 13 и 17 считаются удачливыми в 21-е лунные сутки.

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