Борьба с облысением: какие продукты помогают при выпадении волос

Чтобы сохранить шевелюру, нужны не только лекарственные препараты.

Остановить выпадение волос помогают продукты, богатые витаминами В7, А, С и Е. Об этом рассказала врач-трихолог Анфиса Лепехова в беседе с изданием Lenta.ru.

По ее словам, если на расческе остается все больше волос, то это повод обратиться к специалисту. Для начала следует выявить причину, а потом подбирать программу лечения.

«В этом случае важно действовать комплексно: прием витаминов и при необходимости лекарственных препаратов; правильное питание; физиотерапия, включающая в себя массаж, инъекционные процедуры, пилинг; подбор подходящих уходовых средств», — ответила эксперт.

Устранить облысение поможет включение в рацион продуктов, которые богаты необходимыми витаминами. В частности, это В7 или биотин. Он содержится в пивных дрожжах, жирной морской рыбе, постном мясе, яичных желтках, орехах и авокадо.

Также помогает избавиться от проблемы с выпадением волос витамин А. Для этого следует употреблять печень, морковь и зеленые листовые овощи. Витамин С находится в киви, черной смородине, лимоне и облепихе.

Здоровье волосы обеспечит и витамин Е. Он содержится в орехах, семечках, растительных маслах.

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