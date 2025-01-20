Спрятавший тело женщины в «Запорожце» Гоши Куценко мужчина арестован

Мужчину, которого обвиняют в убийстве женщины, чье тело он спрятал в машине актера Гоши Куценко, арестовали до 19 марта. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео подозреваемого направляют в зал суда. Всю дорогу он пытается с помощью капюшона скрыть лицо.

По информации пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве, все произошло в ночь с 18 на 19 января во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. По версии следствия, сначала между мужчиной и его знакомой разгорелся конфликт. В какой-то момент подозреваемый нанес женщине по меньшей мере 12 ножевых ранений, от которых она скончалась. На момент совершения преступления обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был задержан, он полностью признал свою вину и раскаивался в содеяном. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Кроме того, он просил назначить ему домашний арест.

Известно, что подозреваемый холост, детей не имеет, последние полтора месяца проживал в автомобиле, где было совершено убийство. Источник 5-tv.ru также добавил, что обвиняемый неоднократно был судим за убийство, кражу, разбой и изнасилование.

К слову, Гоша Куценко выразил соболезнования родным погибшей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Сальвадоре была застрелена россиянка Елена Новоселова.