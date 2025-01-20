Байден в последние часы президентства превентивно помиловал членов своей семьи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Уходящий лидер США заявил, что его родные «подвергаются бескомпромиссным атакам и угрозам» с целью нанести вред ему.

Байден в последние часы президентства превентивно помиловал членов своей семьи

Фото: Reuters/Chip Somodevilla

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Президент США Джо Байден в последние часы на посту превентивно помиловал членов своей семьи. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Уточняется, что помилование выдано Джеральду Лундергану и Эрнесту Уильяму Кромарти. Кроме того, смягчаются условия пожизненного заключения Леонарда Пельтье — остаток срока он проведет под домашним арестом.

Отмечается, что Лундерган перенес инсульт перед началом отбытия наказания. После выхода из тюрьмы он стал одним из основателей фонда помощи заключенным.

В свою очередь Кромарти после освобождения учредил стипендию для нуждающихся молодых людей и стал активистом религиозного сообщества. Наконец, Пельтье страдает от серьезных заболеваний и большую часть своей жизни провел в тюрьме.

Также уходящий президент США помиловал Джеймса, Фрэнсиса и Сару Джонс Байденов, Валери Байден Оуэнс и Джона Оуэнса. При этом американский лидер заявил, что выдачу помилования не стоит воспринимать как признание вины за какие-либо правонарушения.

По словам Байдена, члены его семьи «подвергаются бескомпромиссным атакам и угрозам» с целью нанести вред ему самому, и оснований полагать, что эти атаки прекратятся, нет.

До этого Байден опубликовал селфи с территории Белого дома, на котором запечатлел себя с женой Джилл. Снимок был сделан перед приемом четой Байденов будущего президента США и будущей первой леди в Белом доме. По традиции, они должны принять участие в чаепитии с уходящими хозяевами официальной резиденции американского президента в Вашингтоне.

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