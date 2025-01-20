«Вы уже видите результаты»: обстановка в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа

Всего несколько часов остается до главного политического события этого года в США — инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Накануне вступления в должность он провел митинг перед своими сторонниками в Вашингтоне. Республиканец снова повторил свои предвыборные тезисы — урегулирование конфликта на Украине, борьба с мигрантами и, конечно же, светлое будущее для.

Ну, а среди первых действий Трампа — телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, избранный президент уже поручил помощникам организовать его в течение нескольких дней после своей инаугурации. Тему продолжит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Он вернулся!» — возвещает Time своей новой обложкой, пока фанаты Дональда Трампа несут своего картонного кумира на руках. Возле Кэпитал Уан-Арена Трамп повсюду — на шапках, футболках, плакатах и даже в виде утки. Меньше чем за сутки до инаугурации избранный президент собирает последний митинг перед вступлением в должность.

Очередь из сторонников Трампа растянулась без преувеличения на несколько километров. Она петляет по улицам, огибает целые кварталы. Здесь явно больше 20 тысяч человек, а именно столько вмещает стадион.

К слову, Кэпитал Уан — домашняя арена команды Александра Овечкина. К его погоне за рекордом Уэйна Гретцки приковано внимание всей Америки. И Трамп, оказывается, исключением не стал.

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены. Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда?» — заявил Дональд Трамп.

Российскому хоккеисту до заветной цели осталось всего 20 шайб. Вероятно, в ближайшие месяцы он их забьет. От Дональда Трампа его избиратели тоже ждут скорости.

— Что вы хотите, чтобы Трамп сделал в первую очередь?

— Чтобы сделал Америку снова великой! Мы сделаем это! Мы собираемся поставить американских граждан на первое место.

И Трамп готов обещать это и даже больше. Положить конец конфликту на Украине, отменить, все указы Байдена, даже обнародовать секретные документы об убийстве Кеннеди.

«Я еще даже не переехал в офис, но вы уже видите результаты, которые никто не ожидал увидеть. Все называют это… Не хочу хвастаться, но все равно скажу. Все называют это «эффект Трампа», — заявил избранный президент США.

Намек понятен. Еще утром американские подростки были в ужасе — их любимую соцсеть TikTok заблокировали якобы из соображений национальной безопасности. После вмешательства Трампа приложение снова заработало. Он же приписывает себе и заключение сделки между Израилем и ХАМАС. О том, насколько прочным будет мир на Ближнем Востоке, спрашивают, правда, уходящего во всех смыслах Байдена.

— Есть ли у вас опасения по поводу ХАМАС?

— Нет.

— Будете ли вы и дальше участвовать в сделке?

Вопрос, конечно, бессмысленный. Через несколько часов Байден перестанет участвовать в чем-либо. Его вещи и мебель уже выносят из Белого дома. А в офисе министерства энергетики заранее сменили президентские портреты. Профессор Американского университета Питер Кузник в интервью «Известиям» подводит неутешительный итог четырем годам Байдена.

«Его президентство было провальным. Он продолжал рассказывать людям о том, как хорошо работает экономика, в то время как их кошельки страдали от роста цен», — заявил профессор Кузник.

И главное —раскол в обществе, который не получилось преодолеть даже после выборов. У нового президента врагов меньше не стало. Вероятно, в этом, а не в холодной погоде, настоящая причина переноса инаугурации — с традиционного места на ступенях Капитолия в его ротонду.

Вашингтон в центре сейчас напоминает город-призрак. Движение по крупнейшим артериям, как Пенсильвания-авеню, остановлено, Капитолий окружен несколькими периметрами безопасности.

Впервые за 40 лет церемония вступления американского президента в должность будет по сути закрытой. Приглашены только ближайшие соратники, лояльные звезды и несколько зарубежных лидеров. Не приглашен Зеленский. Ему трижды приходил отказ. Выводы из украинского конфликта явно сделаны. И даже куда менее очевидные — в кортеже Трампа почти все машины оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.