«В шоке»: Бородина рассказала о подготовке к свадьбе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Ксения Бородина рассказала о подготовке к свадьбе

ксения бородина рассказала о подготовке к свадьбе

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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В ходе торжества телеведущая планирует сменить три платья, а для гостей будет действовать строгий дресс-код.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что подготовка к свадьбе вызывает у нее тревожные мысли. Она боится, что торжество выйдет не таким особенным и красивым, каким она его себе представляет.

«Переживаю, нервничаю. Многое изменилось с тех пор, когда я в последний раз замуж выходила, поэтому немного в шоке пребываю. Потому что сейчас идет поиск всего на свете, что сложно достать», — рассказала Бородина.

Телеведущая раскрыла некоторые детали свадьбы. Например, она планирует купить три платья. А для того, чтобы праздник еще больше соответствовал ожиданиям молодоженов, для гостей будет объявлен строгий дресс-код.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько зарабатывает жених Ксении Бородиной. В ответ на едкие комментарии пользователей звезда «Дома-2» раскрыла доходы своего возлюбленного: два-три миллиона рублей в месяц. Она отметила, что эта сумма превышает зарплаты более 90% россиян.

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