Вовсе не альфонс? Сколько зарабатывает жених Ксении Бородиной

Звезда «Дома-2» мужественно отражает нападки на избранника — Николая Сердюкова.

Телеведущая Ксения Бородина не стерпела очередного едкого комментария о своем возлюбленном, с которым летом планирует сыграть свадьбу, блогере Николае Сердюкове. Поклонникам известно, что звезда тратит на жизнь внушительные суммы. Слухи, о том, что она содержала двух бывших мужей, весьма активны, а теперь на подходе третий. Которого в соцсетях уже окрестили альфонсом.

Блогер Николай Сердюков, похоже, действительно делает счастливой Бородину. Обычно скупая на комментарии о личной жизни ведущая то и дело публично признается в любви кавалеру. А теперь и защищает его от нападок и обвинений. В личном блоге Ксения заявила, что избранник зарабатывает два-три миллиона рублей в месяц.

«Это мало? Нет, это больше, чем 90% россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — заявила она.

На пальце Бородиной красуется роскошное помолвочное кольцо. Журналисты уже обратились к экспертам и оценили стоимость украшения от бренда Graff — около пяти миллионов рублей. После этого даже распространились слухи, что теледива сама себе купила такое дорогое кольцо, а потом представила как подарок жениха.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему экс-супруга Сердюкова не отпустила с ним общую дочь на Бали. Причина в ненависти к Бородиной?