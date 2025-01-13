Вовсе не альфонс? Сколько зарабатывает жених Ксении Бородиной

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Бородина рассказала, что ее жених Сердюков зарабатывает 2-3 млн в месяц

Ксения Бородина раскрыла заработок прозванного альфонсом жениха

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Звезда «Дома-2» мужественно отражает нападки на избранника — Николая Сердюкова.

Телеведущая Ксения Бородина не стерпела очередного едкого комментария о своем возлюбленном, с которым летом планирует сыграть свадьбу, блогере Николае Сердюкове. Поклонникам известно, что звезда тратит на жизнь внушительные суммы. Слухи, о том, что она содержала двух бывших мужей, весьма активны, а теперь на подходе третий. Которого в соцсетях уже окрестили альфонсом.

Блогер Николай Сердюков, похоже, действительно делает счастливой Бородину. Обычно скупая на комментарии о личной жизни ведущая то и дело публично признается в любви кавалеру. А теперь и защищает его от нападок и обвинений. В личном блоге Ксения заявила, что избранник зарабатывает два-три миллиона рублей в месяц.

«Это мало? Нет, это больше, чем 90% россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — заявила она.

На пальце Бородиной красуется роскошное помолвочное кольцо. Журналисты уже обратились к экспертам и оценили стоимость украшения от бренда Graff — около пяти миллионов рублей. После этого даже распространились слухи, что теледива сама себе купила такое дорогое кольцо, а потом представила как подарок жениха.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему экс-супруга Сердюкова не отпустила с ним общую дочь на Бали. Причина в ненависти к Бородиной?

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