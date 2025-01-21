Срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом сократят вдвое

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Соответствующие поправки разработал Минтруд, их уже поддержали в Кабмине.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Распоряжаться мат-капиталом станет проще и намного быстрее. Как выяснили «Известия», срок рассмотрения заявлений планируют сократить вдвое — до пяти дней. А на взаимодействие между ведомствами отведут 48 часов. Соответствующие поправки разработал Минтруд, их уже поддержали в Кабмине.

Нововведения заработают благодаря внедрению Единой Цифровой Платформы. Она позволит автоматизировать процессы. В том числе и передачу сертификата без письменного заявления.

Кроме того, система поможет пресекать мошеннические схемы, связанные с выдачей средств.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 677 тысяч рублей, на второго — почти 900 тысяч. За время действия программы сертификаты получили 14 миллионов семей.

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