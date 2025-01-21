Десять человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

CNN Türk: десять человек погибли и 32 пострадали при пожаре на курорте в Турции

Шесть человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

Фото: www.globallookpress.com/© Walter G. Allgöwer

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Огонь быстро распространился по всему деревянному отелю.

Пожар произошел в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецком Болу. В результате происшествия погибли десять человек, и еще более 30 пострадали. Об этом пишет CNN Türk.

Начался пожар в ресторане 12-этажного отеля. После уведомления гостей и персонала о возгорании началась эвакуация. Пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут и начали тушить огонь. Однако отель сделан из дерева, поэтому пламя быстро распространилось.

Жертвами пожара стали десять человек и еще 32 пострадали. Сообщалось, что двое погибли в результаты прыжка с верхних этажей, а один скончался от отравления дымом. Сейчас экстренные службы продолжают тушить масштабный пожар в отеле. В районе создали полевой госпиталь, где оказывается медицинская помощь пострадавшим.

Прежде сообщалось, что в здании администрации дагестанского села Унцукуль произошел пожар. Возгорание распространилось на площади 450 квадратных метров. Огонь полностью охватил двухэтажное здание и перекинулся на кровлю. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб при пожаре в Невском районе Петербурга. Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Коллонтай.

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