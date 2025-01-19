В здании администрации дагестанского села Унцукуль произошел пожар
Огонь полностью охватил двухэтажное здание и перекинулся на кровлю.
Фото, видео: Telegram/mchsdagestan; 5-tv.ru
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В здании администрации дагестанского села Унцукуль произошел пожар. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС России, возгорание распространилось на площади 450 квадратных метров. Представители ведомства опубликовали фото и видео с места ЧП.
Отмечается, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем, огонь также перекинулся на кровлю. Пожар локализован, по предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее 5-tv.ru писал о происшествии в городе Шадринске Курганской области: сотрудники МЧС вывели 51 человека из загоревшегося пятиэтажного общежития, в том числе 15 детей.
Кроме того, в Невском районе Петербурга в результате пожара в девятиэтажном жилом доме погиб один человек. Огонь охватил небольшую комнату и был ликвидирован в течение получаса, но находившегося в квартире мужчину спасти не удалось.
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