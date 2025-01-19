Один человек погиб при пожаре в Невском районе Петербурга

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Коллонтай.

Один человек погиб в результате пожара в доме в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Северной столице в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Коллонтай. Сообщение о горении поступило в МЧС в 05:23. На момент прибытия спасателей горение было выявлено в комнате площадью 12 квадратных метров. Площадь пожара составляла два «квадрата».

«В 05:56 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

На днях один человек погиб после взрыва газа в жилом доме в Богородске Нижегородской области. Инцидент произошел на улице Огарева в двухэтажном здании. В результате хлопка загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка. Спасателям удалось оперативно справиться с пожаром, который охватил площадь в 250 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге в Центральном районе на 5-й Советской улице загорелась кровля пятиэтажного дома, один мужчина погиб.