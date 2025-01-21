Средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Черным морем и Крымом

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что дроны были ликвидированы в промежутке с семи до восьми часов вечера по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Российская армия минувшей ночью уничтожили 55 беспилотников ВСУ над территорией России. Так, 22 дрона ликвидировали над территорией Брянской области, 12 над Ростовской, десять — над Смоленской, шесть — Воронежской и один над Курской. А также были перехвачены четыре беспилотника над Саратовской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что восемь украинских БПЛА были за час уничтожены над Крымом.