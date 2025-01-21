Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok в США

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 17 0

Ранее в стране был принят закон о запрете приложения.

Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok в США

Фото: Reuters/Dado Ruvic

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Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке блокировки соцсети TikTok на 75 дней. С соответствующим документом можно ознакомиться на сайте Белого дома.

«Настоящим я приказываю генпрокурору не предпринимать никаких действий от имени США для обеспечения соблюдения закона (о блокировке — Прим.ред.) в течение 75 дней с даты настоящего приказа», — сообщается в указе.

Отсрочка блокировки позволит новой администрации определить «надлежащий курс действий» в отношении TikTok.

Также в течение 75 дней и после министерство юстиции Соединенных Штатов не будет предпринимать какие-либо действия и выносить наказания за распространение, обслуживание или обновление какого-либо иностранного приложения.

Ранее стало известно, что платформа TikTok стала доступна для большинства американских пользователей через 12 часов после того, как доступ к ней ограничили.

Интересно, что во время первого президентского срока Дональд Трамп был решительным сторонником запрета приложения. Он изменил свою позицию в ходе предвыборной кампании.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дональд Трамп подписал первые указы о назначениях в администрацию президента.

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