Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры трех государств согласовали итоговое заявление по результатам первой в истории трехсторонней встречи. Оно ожидается течение часа. Об этом представитель Кремля заявил на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Путин даст пресс-конференцию по итогам саммита лидеров РФ, КНР и США, добавил Песков

Переговоры президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина продолжались около полутора часа. По словам Пескова, украинский вопрос не был основной темой обсуждения.

Также пресс-секретарь российского лидера анонсировал заявления Владимира Путина по итогам встречи. Подробности достигнутых договоренностей пока не раскрываются.

Саммит состоялся в китайском Шэньчжэне в рамках форума АТЭС. Переговоры руководителей России, США и Китая стали первыми в истории очными встречами лидеров трех стран в таком формате.

Участники трехстороннего саммита планировали обсудить международную обстановку, отношения между крупнейшими державами и пути урегулирования наиболее острых конфликтов. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что стороны намерены рассмотреть, как взаимодействие Москвы, Вашингтона и Пекина может способствовать стабилизации ситуации в мире.



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.