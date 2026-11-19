Песков анонсировал, что Путин сделает заявления по итогам встречи в Китае
Переговоры лидеров России, США и Китая длились полтора часа.
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры трех государств согласовали итоговое заявление по результатам первой в истории трехсторонней встречи. Оно ожидается течение часа. Об этом представитель Кремля заявил на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Путин даст пресс-конференцию по итогам саммита лидеров РФ, КНР и США, добавил Песков
Переговоры президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина продолжались около полутора часа. По словам Пескова, украинский вопрос не был основной темой обсуждения.
Также пресс-секретарь российского лидера анонсировал заявления Владимира Путина по итогам встречи. Подробности достигнутых договоренностей пока не раскрываются.
Саммит состоялся в китайском Шэньчжэне в рамках форума АТЭС. Переговоры руководителей России, США и Китая стали первыми в истории очными встречами лидеров трех стран в таком формате.
Участники трехстороннего саммита планировали обсудить международную обстановку, отношения между крупнейшими державами и пути урегулирования наиболее острых конфликтов. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что стороны намерены рассмотреть, как взаимодействие Москвы, Вашингтона и Пекина может способствовать стабилизации ситуации в мире.
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