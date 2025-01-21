Вечная усталость и перемены во вкусах: какие признаки говорят о нехватке железа

Дефицит этого важного микроэлемента приводит к нарушению работы организма. На что обратить внимание, чтобы предотвратить удар по здоровью?

Постоянная усталость, головные боли, выпадение волос, проблемы с памятью часто являются следствием недостатка важных микроэлементов в организме. Так, дефицит железа может оказывать негативное воздействие на уровень энергии, концентрацию и желудочно-кишечные процессы, а также может стать путем к подрыву иммунитета.

Врач — акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мария Жарова поделилась с 5-tv.ru основными признаками нехватки железа, на которые следует обратить внимание.

Железо — один из важнейших микроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования организма. Оно играет ключевую роль в образовании гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода к клеткам и тканям. Нехватка железа может привести к анемии и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Эксперт отмечает, что первым и одним из наиболее распространенных признаков нехватки железа является постоянная усталость. Если человек чувствует себя уставшим даже после полноценного отдыха утром, а после сна ощущает, как будто вовсе не спал, это может быть сигналом о низком уровне гемоглобина.

Вторым признаком недостатка железа Жарова считает бледность и сухой кожи и слизистых оболочек. Кожа становится сухой, и крема не помогают. Появляются трещины в уголках губ.

Третий признак, по мнению эксперта, — отдышка и учащенное сердцебиение.

«При недостатке железа организм начинает испытывать трудности с доставкой кислорода к ткани, что может вызывать отдышку и сердцебиение даже при незначительной физической нагрузке», — говорит Мария.

Четвертый признак — гипоксия. Нехватка кислорода в мозге может приводить к головокружению, потемнению в глазах, а также к частым головным болям.

Проблемы с волосами и ногтями являются пятым признаком малого количества железа в организме. При его нехватке волосы могут стать тонкими и ломкими, выпадать, а ногти будут слоиться и крошиться.

Шестой признак — ухудшение иммунитета. Человек может постоянно болеть.

Седьмой признак — изменение цвета и языка. При нехватке железа может наблюдаться воспаление поверхности языка.

Восьмой признак — изменения веса.

«Некоторые люди с дефицитом железа могут испытывать желание есть нехарактерные продукты или вовсе терять интерес к еде. Также из-за нехватки железа тяжело снизить вес, несмотря на правильное питание и спорт», — отмечает эксперт.

Девятый признак — ухудшение памяти. Уменьшение кислорода в мозге может привести к проблемам с концентрацией внимания, проблемам с памятью и снижению общей работоспособности.

Гинеколог напоминает, что в 2017 году Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность по поводу здоровья женщин репродуктивного возраста. Исследования показали, что 33% опрашиваемых страдают от анемии и имеют низкий уровень гемоглобина.

«Одна из основных причин анемии у женщин репродуктивного возраста — менструация. Но есть и другие причины развития анемии, и важно их определить», — считает специалист.

По словам репродуктолога, важно вовремя реагировать на симптомы и не откладывать визит к врачу. Регулярные обследования и соблюдение рекомендаций врача помогут поддерживать уровень железа в норме и сохранять здоровье на протяжении многих лет.

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