Хирурги удалили пациентке четыре метра отмершего кишечника

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Женщина несколько дней терпела сильную боль и обратилась за помощью, когда находилась уже в тяжелом состоянии.

Врачи спасли женщину с отмиранием четырех метров кишечника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Врачи больницы Талдома спасли женщину с тяжелым поражением кишечника после ущемления грыжи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентку привезли в больницу в критическом состоянии. До этого она три дня испытывала сильную боль, но не обращалась к врачам. В результате из-за ущемленной грыжи часть кишечника отмерла и началось опасное инфекционное осложнение.

«Во время первой операции мы удалили около четырех метров погибшего кишечника, ущемленного в грыжевом мешке, и пораженных инфекцией тканей», — рассказал врач-хирург Даниил Комаров.

Состояние женщины было тяжелым, поэтому врачи решили проводить лечение в несколько этапов. На второй день ей сделали еще одну операцию и удалили оставшиеся отмершие ткани и очаг инфекции. После этого пациентку перевели в реанимацию, где она проходила интенсивное лечение из-за тяжелого сепсиса.

На третий день хирурги провели еще одну операцию. Они соединили здоровые участки кишечника и восстановили его работу.

После трех операций и курса лечения состояние женщины улучшилось. Через месяц она смогла отправиться домой. Теперь пациентке необходимо соблюдать специальную диету и регулярно посещать врачей.

Ранее 5-tv.ru писал о случае в Серпухове, где врачи обнаружили в гайморовой пазухе женщины фрагмент старой зубной пломбы. Инородное тело много лет оставалось незамеченным, но позже вокруг него начал развиваться грибок.

Медики удалили пломбу и грибковые образования с помощью эндоскопической операции.

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