Хирурги удалили пациентке четыре метра отмершего кишечника

Врачи больницы Талдома спасли женщину с тяжелым поражением кишечника после ущемления грыжи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентку привезли в больницу в критическом состоянии. До этого она три дня испытывала сильную боль, но не обращалась к врачам. В результате из-за ущемленной грыжи часть кишечника отмерла и началось опасное инфекционное осложнение.

«Во время первой операции мы удалили около четырех метров погибшего кишечника, ущемленного в грыжевом мешке, и пораженных инфекцией тканей», — рассказал врач-хирург Даниил Комаров.

Состояние женщины было тяжелым, поэтому врачи решили проводить лечение в несколько этапов. На второй день ей сделали еще одну операцию и удалили оставшиеся отмершие ткани и очаг инфекции. После этого пациентку перевели в реанимацию, где она проходила интенсивное лечение из-за тяжелого сепсиса.

На третий день хирурги провели еще одну операцию. Они соединили здоровые участки кишечника и восстановили его работу.

После трех операций и курса лечения состояние женщины улучшилось. Через месяц она смогла отправиться домой. Теперь пациентке необходимо соблюдать специальную диету и регулярно посещать врачей.

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