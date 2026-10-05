Снова надо по-маленькому: почему стресс гонит нас в туалет

Уролог Борисик рассказал о связи тревоги, стресса и позывов в туалет

Сильное волнение может учащать позывы к мочеиспусканию, но если человек часто хочет в туалет, это не всегда объясняется стрессом — причиной могут быть и болезни мочевыводящих путей.

Врач-уролог Артем Борисик объяснил «Известиям», что при выраженном волнении эта система дает сбой. Организм выделяет гормоны стресса, а мозговые структуры, связанные с эмоциями, начинают вмешиваться в работу центра мочеиспускания.

По словам специалиста, работой мочевого пузыря управляет именно мозг: когда орган наполняется, его стенки посылают нервные импульсы, и мозг решает, пора ли идти в туалет. В состоянии сильного волнения этот механизм может срабатывать иначе, поэтому даже небольшое количество мочи воспринимается как срочная необходимость.

Подобная реакция нередко возникает перед стрессовыми событиями: экзаменами, собеседованиями, конкурсами. При этом чувство исчезает по мере снижения тревоги.

Борисик советует не тянуть с визитом к урологу, если появились кровь в моче, боль, жжение или резь при мочеиспускании, температура с ознобом или ночные позывы, которых раньше не было. Насторожить должны и мучающая жажда, увеличенный объем мочи, а также беспричинная потеря веса. Если частые позывы не проходят и мешают жить, врач рекомендует обследоваться.

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