«Годы тирании, коррупции и насилия»: в США начали «пинать» ушедшего Байдена

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Natural News: правление Байдена — худшие четыре года в истории США

«Годы тирании, коррупции и насилия»: в США начали «пинать» ушедшего Байдена

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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Экс-президента обвинили, в частности, в «запуске и распространении» пандемии COVID-19 и подведении страны к третьей мировой войне.

Не успел порог Белого дома переступить новый хозяин, как в США дружно набросились и стали рвать на части прежнего. К примеру, портал Natural News «выкатил» к экс-президенту страны Джо Байдену целый список обвинений из десяти пунктов, которые по совокупности потянут «на пару смертных казней». На это обращает внимание EADaily, отмечая, что американцы словно в одночасье «прозрели».

При этом в первых рядах «прозревших» те, кто еще буквально вчера клялись в верности идеям Демократической партии и старательно исполняли все ее хотелки, отбирая себе в штат работников по признаку гендерной пропорциональности и приветствуя лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Так, в публикации Natural News под названием «Десять причин, по которым правление Байдена следует считать худшими четырьмя годами в истории США» бывшую администрацию Белого дома называют «тиранией, приведшей страну к периоду беспрецедентной коррупции, насилия и угнетения», а время ее пребывания у власти — «эпохой террора фармпромышленного комплекса, принудительных вакцинаций и других репрессивных мер».

«Под фактическим руководством Обамы и его коммунистических соратников правительство США при Байдене занималось коррупцией, хищениями, финансовыми пирамидами, торговлей наркотиками, торговлей людьми, войнами, постановкой массовых трагедий и цензурой больше, чем когда-либо в истории», — говорится в статье.

В одном из пунктов Байдена обвиняют в том, что его режим «подвел США ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо, нападая на Россию через свое доверенное лицо, Украину, финансируя террористов и их джихадистские режимы по всему миру».

Также экс-президент США, по мнению редакции, причастен к запуску и распространению пандемии COVID-19, которая «убила миллионы американцев грязными вакцинами мРНК».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден в последние часы на посту превентивно помиловал членов своей семьи.

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