«Внутренний ботокс»: правда ли 50 граммов коньяка в день могут улучшить жизнь

Диетолог объяснила, как спиртное на самом деле влияет на организм женщины и мужчины.

Употребление алкоголя может привести к раку молочной железы у женщин. Об этом сказала врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина в беседе с 5-tv.ru.

В соцсетях набирает популярность видео, в котором девушка рассказывает про свой эксперимент: в течение месяца она ежедневно пила по 50 граммов коньяка и заметила значительные улучшения в жизни. Например, она утверждает, что состояние кожи улучшилось, как и метаболизм с настроением.

Специалист не отрицает, что алкоголь имеет свойство расслаблять и повышать настроение, однако есть небольшой нюанс.

«В момент выделение гормонов стресса у нас происходят различные биохимические реакции: повышается давление, увеличивается сахар, спазмируются многие наши сфинкторы в нашем организме, происходит напряжение мышц и так далее. Скажем так, алкоголь это, можно сказать, внутренний ботокс», — говорит Соломатина.

По словам врача, на женщин спиртные напитки влияют не лучшим образом. Известно, что женский алкоголизм практически не лечится. Дамы очень быстро могут пристраститься, но скрывать долгие годы.

Диетолог привела в пример исследования где ученые пришли к выводу, что буквально любое количество алкоголя влияет на предрасположенность к раку молочной железы.

Поэтому если женщина ежедневно будет употреблять 50 граммов спиртного, то она легко заработает себе вредную привычку. При этом если закусывать, то это сдержит всасывание алкоголя.

Что касается мужчин, то у них печень хорошо вырабатывает фермент, который расщепляет алкоголь. Кроме того, масса их тела больше, что тож влияет на восприимчивость к спиртному.

«Поэтому 50 граммов на их массу менее чувствительны, чем у женщин», — говорит эксперт.

Кроме того, часто алкоголь для мужчины — это чуть ли не единственный источник расслабления, в отличие от дам. Поэтому женщинам не стоит ориентироваться в этом плане на сильный пол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что съесть для укрепления иммунитета.