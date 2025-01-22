«За всякой гранью»: Захарова сочла лицемерным заявление Шольца о свободе слова

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Захарова: руководство Германии не может учить мир свободе слова

Захарова обвинила Шольца в лицемерии из-за его заявления о свободе слова

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Все, что делают власти Германии, является прямой противоположностью высказываниям канцлера.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала канцлера Германии Олафа Шольца лицемером. Причиной послужило его высказывание на Всемирном экономическом форуме в Давосе о процветающей свободе слова в Европе.

«В последние годы европейцы, и в особенности немцы, действительно наговорили много такого по-настоящему апокалиптичного, что здоровый человек едва ли может произнести. Но это — уже за всякой гранью», — поделилась Захарова в своем Telegram-канале.

Власти Германии ограничили деятельность платформы Telegram с помощью штрафов, а также несут ответственность за травлю активистов русскоязычной общины. Корреспондент федерального канала Иван Благой и оператор Дмитрий Волков лишены аккредитаций также стараниями ФРГ.

Берлин активно препятствует участию КНР в развитии коммуникационной инфраструктуры в Европе. В качестве составляющих медиаландшафта Германии Захарова назвала коррупцию, секс-скандалы, а также подчеркнула давление власти на редакционную политику СМИ, признанных «независимыми».

«Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии», — отметила представитель МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова отреагировала на помилование Байденом членов семьи.

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