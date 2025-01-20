«Самообличительно»: Захарова отреагировала на помилование Байденом членов семьи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Захарова назвала самообличением помилование Байденом членов его семьи

«Самообличительно»: Захарова отреагировала на помилование Байденом членов семьи

Фото: Reuters/Annabelle Gordon

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Бывший американский лидер перед уходом из Белого дома помиловал нескольких своих родственников.

Помилование, которое уходящий президент США Джо Байден выдал членам своей семьи, можно считать самообличением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Байден в последние часы президентства заранее помиловал еще ряд членов своей семьи. Это уже кроме сына Хантера. И это без обвинений и решений суда. Самообличительно», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Байден в последние часы на посту президента превентивно помиловал членов своей семьи. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.

Как пояснил уже бывший американский лидер, члены его семьи «подвергаются бескомпромиссным атакам и угрозам» с целью нанести вред ему самому, и нет оснований полагать, что эти атаки прекратятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден опубликовал прощальное селфи с территории Белого дома, на котором запечатлел себя с женой Джилл.

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