На Кубани упразднят должность чиновника Урайкина, обматерившего волонтеров

Сам Урайкин заявил, что причина такого развития события — формирование департамента молодежной политики.

На Кубани до 5 февраля будет ликвидирована должность замминистра образования, науки и молодежной политики. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал Сергей Урайкин — чиновник, занимающий этот пост.

Урайкин заявил, что причина ликвидации его должности — формирование департамента молодежной политики. Однако не так давно он устроил скандал в реабилитационном центре для очистки птиц от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чиновник из Краснодара матом наорал на волонтеров, очищавших птиц от мазута.

Незадолго до этого совет ветеринаров решил, что некоторые пункты для птиц можно закрыть ввиду того, что пострадавших животных не слишком много. Затем в центр приехал неизвестный и дал распоряжение — в течение сама собрать все вещи и покинуть помещение. Волонтеры не стали возражать, как вдруг появился Урайкин.

Он накричал на волнтеров за использование мобильных телефонов и обвинил в том, что они «снимают видео». К оправданиям оказался глух. Не ошибся — кадры действительно попали в сеть и вызвали бурную рекакцию общественности.