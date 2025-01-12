Чиновник из Краснодара матом наорал на волонтеров, очищавших птиц от мазута

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 148 0

Замминистра образования Краснодарского края попытался запретить добровольцам снимать себя, но у него не получилось.

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий/ТАСС;Telegram/Эколог Жора Каваносян/ecozhora; 5-tv.ru

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Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин повел себя неподобающе, общаясь с волонтерами в реабилитационном центре для очистки птиц от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале «Эколог Жора Каваносян».

Ранее совет с участием ветеринарных врачей решил, что пострадавших птиц не так много и некоторые пункты можно закрыть. Однако в центр приехал неизвестный человек и потребовал, чтобы волонтеры за час все собрали и покинули помещение. Волонтеры поверили ему и начали собираться, но тут приехал Урайкин.

Далее произошло то, что можно увидеть на видео. Урайкин заявил, что инцидент с волонтерами «опозорил его на всю Россию и чуть не довел до инфаркта». Он также признался, что ехал со скоростью 180 километров в час, чтобы разобраться в ситуации.

Урайкин подчеркнул, что центр не закрывается, а переезжает в другое место. По его словам, волонтеры специально манипулируют информацией и сеют панику среди населения.

Чиновник накричал на волонтеров за использование мобильных телефонов и пытался уличить их в том, что они «снимают видео». Он не поверил их оправданиям, что никто не снимал видеоролики, вызвавшие большой общественный резонанс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МЧС РФ Александр Куренков обозначил круг первоочередных задач в Анапе.

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Чиновник из Краснодара матом наорал на волонтеров, очищавших птиц от мазута

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