Чиновник из Краснодара матом наорал на волонтеров, очищавших птиц от мазута

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин повел себя неподобающе, общаясь с волонтерами в реабилитационном центре для очистки птиц от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале «Эколог Жора Каваносян».

Ранее совет с участием ветеринарных врачей решил, что пострадавших птиц не так много и некоторые пункты можно закрыть. Однако в центр приехал неизвестный человек и потребовал, чтобы волонтеры за час все собрали и покинули помещение. Волонтеры поверили ему и начали собираться, но тут приехал Урайкин.

Далее произошло то, что можно увидеть на видео. Урайкин заявил, что инцидент с волонтерами «опозорил его на всю Россию и чуть не довел до инфаркта». Он также признался, что ехал со скоростью 180 километров в час, чтобы разобраться в ситуации.

Урайкин подчеркнул, что центр не закрывается, а переезжает в другое место. По его словам, волонтеры специально манипулируют информацией и сеют панику среди населения.

Чиновник накричал на волонтеров за использование мобильных телефонов и пытался уличить их в том, что они «снимают видео». Он не поверил их оправданиям, что никто не снимал видеоролики, вызвавшие большой общественный резонанс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МЧС РФ Александр Куренков обозначил круг первоочередных задач в Анапе.