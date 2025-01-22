В Горловке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Украинские боевики более 20 раз выпустили снаряды 21 января.

Мирный житель Горловки в ДНР погиб при артобстреле ВСУ

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

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Мирный житель Горловки погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате артиллерийского обстрела поселка Комарова вчера, 21 января, погиб мирный житель Горловки», — написал он.

Приходько также выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также 21 января пострадала мирная жительница Горловки. В общей сумме боевики ВСУ обстреляли город 23 раза во вторник.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над территорией России. Противник пытался атаковать три региона РФ. Больше всего атак дронами ВСУ было совершено на Ростовскую область. Там сбито шесть аппаратов.

 
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