Вкусно и гнусно: когда пивной животик становится угрозой для здоровья

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 14 0

Врач-диетолог Елиашевич: пивной живот может привести к сахарному диабету

Вкусно и гнусно: когда пивной животик становится угрозой для здоровья

Фото: www.globallookpress.com/© Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Индикатором является окружность талии.

Любителям пенного следует быть осторожнее, ведь пивной животик может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Софья Елиашевич.

Вообще, небольшое количество расположенного вокруг внутренних органов висцерального жира необходимо для работы организма. Однако его избыток грозит серьезными последствиями для здоровья.

Висцеральный жир у мужчин начинает накапливаться в среднем после 30 лет. Ускоряет рост его объема пассивный образ жизни, малоподвижность и неправильные питание, в том числе злоупотребление пивом.

По словам врача, важным индикатором является окружность талии. Она не должна превышать 94 сантиметра у мужчин и 80 сантиметров у женщин.

«Когда окружность талии превышает 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметров у женщин, речь идет о критическом уровне висцерального ожирения. Это чревато такими осложнениями, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, метаболически ассоциированная жировая болезнь печени и эректильная дисфункция», — объясняет специалист.

При обнаружении избытка висцерального жира следует сразу обратиться к врачам. Ведь риски есть и немаленькие.

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