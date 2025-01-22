Марк Варшавер покинул пост директора «Ленкома»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 37 0

В культурном учреждении проведены значительные кадровые перестановки.

Марк Борисович Варшавер покидает пост директора театра «Ленком»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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Марк Варшавер покинул пост директора Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе столичного Департамента культуры.

«Марк Борисович Варшавер покинул пост директора и занимает теперь пост президента „Ленкома“. Директором стал Дмитрий Берестов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, должность художественного руководителя «Ленкома» займет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков, который является худруком московского «Центра драматургии и режиссуры».

К слову, театр «Ленком» был основан 27 октября 1927 года в Москве. В 1973-м культурное учреждение возглавил художественный руководитель, режиссер Марк Захаров. Он служил на данной должности вплоть до своей смерти в 2019 году.

После смерти Захарова худруком и директором «Ленкома» назначили Марка Варшавера. Он проработал художественным руководителем до 2022 года, так как в театре упразднили эту должность и ввели пост главного режиссера — им стал Алексей Франдетти. Однако тот покинул его в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новым гендиректором Пушкинского музея назначена Ольга Галактионова.

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