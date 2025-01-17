Новым гендиректором Пушкинского музея назначена Ольга Галактионова

Генеральным директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что Галактинова с 2021 года возглавляла Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Под ее руководством были реализованы масштабные выставочные проекты, такие как «Филонов. Художник мирового расцвета», «Кукрыниксы», «100 лет», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — выставка, удостоенная Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

«Кроме того, „РОСИЗО“ проводил активную работу в новых регионах России: были открыты детские центры, Музей кино в городе Шахтерске Донецкой Народной Республики», — добавила она.

Министр пожелала Ольге Галактионовой успехов на новой должности.

В беседе с 5-tv.ru Галактионова заявила, что ее основной задачей на новом посту будет сохранение и приумножение значения музея. Кроме того, она отметила, что планирует расширять сотрудничество культурного учреждения с музейно-выставочным центром «РОСИЗО».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участниками новогоднего квеста Музея Победы стали около девяти тысяч детей.