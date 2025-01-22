Собянин и Кравцов открыли кулинарный полигон для студентов колледжей в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Ежегодно здесь будут обучаться около тысячи человек.

Собянин и Кравцов открыли кулинарный полигон для студентов колледжей в Москве

Фото: mos.ru

В столичном образовательном комплексе «Запад» появился кулинарный полигон практической подготовки. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, открывший новое пространство вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Полигон включает в себя семь инновационных учебных зон.

«Их пространство максимально приближено к реальным условиям и соответствует стандартам работодателей города», — отметил мэр.

Ежегодно здесь будут обучаться около тысячи студентов. Они будут осваивать навыки поварского дела, кондитерского искусства и хлебопечения. Студенты научатся делать полуфабрикаты, готовить десерты и выпечку. Одной из семи зон станет учебный ресторан, где учащиеся смогут отработать сервис. Также там расположены две демонстрационные студии для проведения мастер-классов.

Среди преподавателей — специалисты известных московских ресторанов и кафе.

В этом году в Москве планируется модернизировать еще 23 лаборатории и мастерские в колледжах индустрии гостеприимства.

В общей сложности сегодня в столичных колледжах учатся больше 270 тыс. человек. В планах на ближайшие годы — удвоить количество выпускников.

 












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