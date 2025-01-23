Спали вместе, а он отказал: Виктория Боня в слезах вышла на связь с подписчиками

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 169 0

Виктория Боня выложила видео в слезах из-за отказа гида подниматься на Эверест

Фото, видео: Instagram*/victoriabonya

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Однако на примете у нее уже есть замена.

Экс-участника «Дома-2» Виктория Боня расплакалась на камеру из-за того, что ее планы по восхождению на Эверест могут сорваться. Видео со знаменитостью в слезах появились в в ее социальных сетях.

Причиной этому стал отказ ее гида, с которым звезда планировала отправиться на вершину самой высокой горы в мире. Виктория вышла на связь с подписчиками и рассказала, что ее соратник и наставник по имени Тенджи, с которым она покорила уже не одну вершину и даже спала в одной палатке, не сможет сопровождать ее в будущем восхождении.

Тем не менее, на замену Тенджи должен будет прийти не менее опытный гид по имени Мингма Дэвид Шерпа. Он — обладатель нескольких рекордов Гиннесса и шестикратный покоритель горы «К2», которая носит неофициальное название «Гора-убийца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня собирается судиться с пластическим хирургом матери.


* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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