Спали вместе, а он отказал: Виктория Боня в слезах вышла на связь с подписчиками

Однако на примете у нее уже есть замена.

Экс-участника «Дома-2» Виктория Боня расплакалась на камеру из-за того, что ее планы по восхождению на Эверест могут сорваться. Видео со знаменитостью в слезах появились в в ее социальных сетях.

Причиной этому стал отказ ее гида, с которым звезда планировала отправиться на вершину самой высокой горы в мире. Виктория вышла на связь с подписчиками и рассказала, что ее соратник и наставник по имени Тенджи, с которым она покорила уже не одну вершину и даже спала в одной палатке, не сможет сопровождать ее в будущем восхождении.

Тем не менее, на замену Тенджи должен будет прийти не менее опытный гид по имени Мингма Дэвид Шерпа. Он — обладатель нескольких рекордов Гиннесса и шестикратный покоритель горы «К2», которая носит неофициальное название «Гора-убийца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня собирается судиться с пластическим хирургом матери.



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