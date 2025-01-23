«Пусть направляет Господь»: что Байден написал в прощальном письме Трампу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Байден пообещал Трампу «молиться за него» в прощальном письме

«Пусть вас направляет Господь»: что Байден написал в прощальном письме Трампу

Фото: Reuters/Carlos Barria

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США назвал этот текст «немного вдохновляющим».

Бывший президент США Джо Байден пообещал Дональду Трампу в прощальном послании, что будет «молиться за него» следующие четыре года. Содержание письма было опубликовано телеканалом Fox News.

«Американский народ и люди по всему миру смотрят на это здание из-за его стабильности во время неизбежных штормов истории. Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с ее основания», — сказано в письме.

Сам Дональд Трамп охарактеризовал письмо своего предшественника как «немного вдохновляющее» и заявил, что «должен позволить людям его увидеть».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Байден оставил президенту США письмо перед уходом. Традиция оставлять своему приемнику послание появилась в США в 1989 году. Тогда 40-й лидер страны Рональд Рейган оставил на столе в Овальном кабинете конверт для Джорджа Буша-старшего.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:52
Неожиданное первенство: росстат назвал самые подорожавшие товары за 2024 год
2:36
«Приводит к госпитализациям и смертям»: в России стало больше пациентов с ОРВИ
2:19
Спали вместе, а он отказал: Виктория Боня в слезах вышла на связь с подписчиками
2:03
«Пусть направляет Господь»: что Байден написал в прощальном письме Трампу
1:42
В Набережных Челнах на ходу взорвался автомобиль
1:24
Сушите весла: петербуржцы в этом году могут остаться без корюшки

Сейчас читают

Урановые контрсанкции испортили санкции: топливо в США не идет, цены и риски растут
Тигренок с переломами приехал на лечение в Петербург
Трое перед камерами: беременная жена Саши Петрова впервые вышла в свет
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год