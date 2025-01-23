«Пусть направляет Господь»: что Байден написал в прощальном письме Трампу

Президент США назвал этот текст «немного вдохновляющим».

Бывший президент США Джо Байден пообещал Дональду Трампу в прощальном послании, что будет «молиться за него» следующие четыре года. Содержание письма было опубликовано телеканалом Fox News.

«Американский народ и люди по всему миру смотрят на это здание из-за его стабильности во время неизбежных штормов истории. Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с ее основания», — сказано в письме.

Сам Дональд Трамп охарактеризовал письмо своего предшественника как «немного вдохновляющее» и заявил, что «должен позволить людям его увидеть».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Байден оставил президенту США письмо перед уходом. Традиция оставлять своему приемнику послание появилась в США в 1989 году. Тогда 40-й лидер страны Рональд Рейган оставил на столе в Овальном кабинете конверт для Джорджа Буша-старшего.