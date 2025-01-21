«Между Трампом и мной»: Байден оставил президенту США письмо перед уходом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Джо Байден оставил Трампу письмо перед уходом из Белого Дома

Байден сообщил, что написал Трампу письмо перед уходом из Белого дома

Фото: Reuters/SAUL LOEB

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Таким образом бывший лидер страны поддержал традицию.

Бывший президент США Джо Байден написал для нового лидеры страны письмо перед окончанием своих полномочий. О решении Байдена продолжить традиции рассказал телеканал ABC News.

Содержание послания не было раскрыто политиком.

«Это между Трампом и мной», — отметил Байден.

Впервые письмо на столе в Овальном кабинете появилось в 1989 году. Его оставил 40-й президент США Рональд Рейган для Джорджа Буша-старшего, который вступил в должность после него. С тех пор все лидеры страны оставляют своим преемниками послания, это стало традицией.

Когда первый срок Дональда Трампа подошел к концу, он тоже оставил Джо Байдену послание, хотя не признавал его победу. Позднее Байден описал это письмо, как «очень великодушное».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Мария Захарова отреагировала на помилование Байденом членов семьи. По словам официального представителя МИД РФ, это решение можно назвать самообличием.

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