«Независимо от самочувствия»: почему важно в любом возрасте регулярно мерять давление

|
Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Академик Бузиашвили: регулярное измерение давления поможет выявить заболевание

«Независимо от самочувствия»: почему важно в любом возрасте регулярно мерять давление

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причем делать это нужно правильно, соответствующими приборами.

Любое заболевание на ранней стадии можно выявить с помощью профилактических обследований. Если регулярно измерять давление, то получится узнать о предгипертонии, если она появится. Об этом рассказал заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева академик РАН Юрий Бузиашвили в беседе с aif.ru.

Предгипертонией является состояние, при котором верхнее давление находится в пределах 130-139 миллиметров ртутного столба, а нижнее — не поднимается выше 85-89 миллиметров ртутного столба. Если не принять никаких мер, то она может стать уже артериальной гипертензией.

«Это (измерять давление. — Прим. ред.) необходимо делать регулярно, независимо от самочувствия. Часто предгипертония выявляется у молодых людей (24-35 лет), которые измерили себе давление, воспользовавшись тонометром родственников», — подчеркнул Бузиашвили.

Причем делать это нужно правильно, соответствующими приборами. Если же выявилось повышение давления, то необходимо обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли 50 граммов коньяка в день могут улучшить жизнь. Диетолог и нутрициолог Елена Соломатина объяснила, как спиртное на самом деле влияет на организм женщины и мужчины.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
«На восток»: генсек НАТО перепутал направление наступления на Украине
13:24
«Должны быть условия»: Кремль рассмотрит блогера Фридмана как интервьюера Путина
13:16
Эстетический недостаток? Основные причины появления белых пятен на ногтях
13:08
Российские войска освободили населенный пункт Соленое в ДНР
13:08
На шаг впереди: Патрушев назвал Татарстан лидером в стране по инвестиционному климату
13:01
«Заказал»: жертва P. Diddy заявила о его признании в убийстве 2Pac

Сейчас читают

Держала в страхе все село: поедавшую собак тигрицу поймали под Хабаровском
Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год