«Независимо от самочувствия»: почему важно в любом возрасте регулярно мерять давление
Академик Бузиашвили: регулярное измерение давления поможет выявить заболевание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Причем делать это нужно правильно, соответствующими приборами.
Любое заболевание на ранней стадии можно выявить с помощью профилактических обследований. Если регулярно измерять давление, то получится узнать о предгипертонии, если она появится. Об этом рассказал заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева академик РАН Юрий Бузиашвили в беседе с aif.ru.
Предгипертонией является состояние, при котором верхнее давление находится в пределах 130-139 миллиметров ртутного столба, а нижнее — не поднимается выше 85-89 миллиметров ртутного столба. Если не принять никаких мер, то она может стать уже артериальной гипертензией.
«Это (измерять давление. — Прим. ред.) необходимо делать регулярно, независимо от самочувствия. Часто предгипертония выявляется у молодых людей (24-35 лет), которые измерили себе давление, воспользовавшись тонометром родственников», — подчеркнул Бузиашвили.
Причем делать это нужно правильно, соответствующими приборами. Если же выявилось повышение давления, то необходимо обратиться к врачу.
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