Нарышкин: Севморпуть — одна из самых перспективных транспортных артерий в мире

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Стратегическое решение развивать его полностью себя оправдало, отметил директор СВР.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

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Стратегическое решение развивать Северный морской путь (Севморпуть) полностью себя оправдало, так как это одна из самых перспективных транспортных артерий в мире. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО) и директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин во время круглого стола, посвященного истории освоения Севморпути.

«Россия утвердилась в качестве великой арктической державы, а морской маршрут от Сахалина до Калининграда становится одной из самых перспективных транспортных артерий в мире», — сказал он.

Нарышкин отметил, что Советский Союз начал осваивать Севморпуть во многом благодаря появлению атомного ледокольного флота 65 лет назад. В данный момент одним из главных направлений РИО является популяризация истории этой транспортной артерии.

Кроме того, директор СВР добавил, что наличие этого пути уже само по себе является «естественным конкурентным преимуществом» нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Альянсе туристических агентств заявили о явном преимуществе внутреннего туризма России.

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