«Очень востребовано»: в АТА заявили о явном преимуществе внутреннего туризма РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Осипова: более 3 млн туристов отдохнуло в России во время новогодних каникул

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

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За рубежом отдохнуло меньше миллиона человек в новогодние праздники.

В период новогодних праздников в России отдохнуло более трех миллионов туристов. Об этом заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Только за Новый год в России организованных туристов отдохнуло более трех миллионов. Это имеются ввиду новогодние каникулы. А за рубежом в этот же период 600 тысяч россиян отдохнуло. Поэтому явное преимущество, конечно, внутреннего туризма», — сказала она.

Помимо этого, за 2024 год в Краснодарском крае отдохнуло 18 миллионов человек, только Анапа приняла у себя пять миллионов туристов. Также сейчас россиян очень интересует Сибирь. Она стала одним из самых популярных направлений по внутреннему туризму за последние два года.

Осипова рассказала, что агротуризм становится все более популярным направлением туризма среди граждан России. Вскоре он станет одним из самых востребованных.

«Агротуризм, который начал много лет назад подниматься, сейчас это очень модно и очень востребовано», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москву посетили семь миллионов гостей во время новогодних праздников. Они прибывали из разных стран. Это позволило российской столице еще раз подтвердить статус центра зимнего туризма в РФ.

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