Пора зимы прошла? Когда москвичам ждать наступление весны

От снега в городе скоро останется лишь воспоминание, но календарь предвещает нам еще целый месяц зимы.

Метеорологическая весна в Москве еще не наступила. Об этом рассказал изданию aif.ru руководитель прогностического центра Александр Шувалов.

По словам специалиста, в феврале в столицу России еще придут холода, несмотря на то, что сейчас погода ощущается совсем не по-зимнему.

«Метеорологической весной считается переход среднесуточной температуры на ноль градусов. Пока он не произошел. Это случалось в нынешнем январе два-три раза за месяц, но пока среднесуточная температура, особенно в первой половине этой недели, держится в отрицательной области», — пояснил эксперт.

Жителей города еще ждет небольшое потепление в ближайшие дни, а потом придет похолодание. Такая цикличность: тепло-холодно продлится весь февраль.

Подобные аномалии для Москвы не впервые. Что-то такое уже было в 2007-м и в 2020-м годах. Те зимы были даже теплее нынешней, напоминает метеоролог. Он заметил, что эти процессы совсем не случайны, а являются следствием глобального потепления. И происходить такое будет все чаще.

На жителях города это не особо скажется, уверен Шувалов. Разве что из гардероба москвичей пропадет теплая зимняя одежда. Таких заметных изменений климата избежать, по мнению эксперта, навряд ли удастся. Ведь человечество в ближайшие несколько десятков лет не прекратит выброс парниковых газов. Поэтому глобальное потепление продолжит приближаться. Значительное повышение температуры до конца XXI века, по прогнозам специалиста, неизбежно.

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