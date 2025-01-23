Крыши домов в воздухе: жители Сибири ощутили на себе «температурные качели»
В Сибирь устремился арктический холод
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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После снежной бури в регионе похолодало на 20 градусов.
Настоящие «температурные качели» ощутили на себе жители Сибири. На смену циклону с метелями и порывистым ветром в регион устремился арктический холод. В Омске, Новосибирске и Томске температура воздуха рухнула сразу на 20 градусов. Хотя еще накануне термометры показывали около нуля.
Перед тем как похолодать, на регион налетела снежная буря. В Новосибирске ветер буквально сбивал с ног людей. В воздухе летали сорванные крыши домов, заборы и мусорные контейнеры. На проезжую часть падали рекламные щиты и деревья.
На трассах грузовики не справлялись с управлением и заваливались в снег. А в Красноярске непогода нарушила работу аэропорта. Из-за сильного ветра борт из Сочи ушел на запасной аэродром в Абакан.
В Омской области снежная пелена была настолько плотной, что передвигаться приходилось вслепую. Чтобы избежать аварий, на нескольких федеральных трассах ограничивали движение. Сейчас техника расчищает заносы.
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