Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел важный телефонный звонок с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. О подробностях беседы двух президентов сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщили в ведомстве, в процессе разговора был обсужден ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

О планах Владимира Путина провести важный международный телефонный звонок стало известно утром 23 января. Позднее, Путин, во время встречи с членами правительства, попросил прощения у присутствующих и заявил о необходимости ненадолго удалиться для проведения разговора, после чего вернулся на рабочее место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль рассмотрит блогера Фридмана как интервьюера Путина.