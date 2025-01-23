«Должны быть условия»: Кремль рассмотрит блогера Фридмана как интервьюера Путина

Точных договоренностей пока нет.

Кремль рассматривает американского блогера Лекса Фридмана в качестве интервьюера президента России Владимира Путина. При этом Москва тщательно следит за заявлениями Вашингтона о санкциях, а еще слышала слова Белого дома о потерях СССР в годы Второй мировой войны. О чем говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с журналистами в четверг, 23 января, — в материале 5-tv.ru.

Интервьюер Путина из США

Американский блогер Лекс Фридман будет одним из тех, кого Кремль рассмотрит и предложит Путину в качестве интервьюера. При этом точных договоренностей пока нет.

«Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом, он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы. Чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных», — сказал он.

Москва следит за риторикой Трампа

Кремль внимательно наблюдает за риторикой и заявлениями президента США Дональда Трампа об угрозах ввести санкции в отношении России. Все нюансы фиксируются.

«Мы остаемся готовы к равноправному диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу», — добавил Песков.

Потери СССР во Второй мировой войне

Трамп заявил, что СССР «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне, потеряв около 60 миллионов жизней. Однако эти данные не соответствуют действительности, подчеркнул Песков. В частности, они не сходятся с официальными показателями, которые имеются у российских историков и специалистов на всем континенте.

Советский Союз заплатил большую цену в годы ВОВ

Именно наша страна заплатила самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. США помогали СССР, причем внесли существенный вклад, но для Америки это был бизнес, объяснил Песков.

Даже сейчас США, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги на продаже Европе дорогих энергоресурсов. Доход получается и за счет создания для своей экономики новых налогов, рабочих мест и развития технологий.

«Поэтому в каждом случае — это успешный бизнес», — заявил официальный представитель Кремля.

Армения и ОДКБ

Армения до сих пор не заявляла о намерении покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так в Кремле ответили на вопрос, надеется ли Москва на восстановление работы Еревана на этой международной площадке.

«Организация ОДКБ — это самостоятельная, взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность организация. Работу в них продолжает», — подчеркнул Песков.

Кроме того Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе последнего телефонного разговора не обсуждали тему разморозки участия Еревана в организации.

Путин проведет заседание

В четверг, 23 января, Путин проведет заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Пройдет оно в режиме видеоконференцсвязи. На заседании будет обсуждаться стратегия развития организации до 2030 года.

В середине дня у Путина запланирован международный телефонный разговор. Как уточнил Песков, беседа будет не с Трампом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп дал первое интервью в качестве 47-го президента США.