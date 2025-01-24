В двух московских аэропортах введены ограничения полетов

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 13 0

Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский

Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

В аэропортах Домодедово и Жуковский с 0:22 по мск введены ограничения полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря «Росавиации» Артема Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал Кореняко.

Несколько минут назад мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье.

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