Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал мэр.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, в том числе уточняется информацию о последствиях ударов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.