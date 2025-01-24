Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье
На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Фото: AP/ТАСС
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Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал мэр.
Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, в том числе уточняется информацию о последствиях ударов.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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