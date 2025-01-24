Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 207 0

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье

Фото: AP/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал мэр.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, в том числе уточняется информацию о последствиях ударов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

 

 

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