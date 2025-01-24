В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 88 0

Бусаргин: в Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников

БПЛА

Фото: www.globallookpress.com/Bashar Taleb

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В регионе работают системы оповещения.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Саратовской области в ночь 24 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Ранее ряд Telegram-каналов информировал, что в регионе были слышны звуки взрывов.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — уточнил Бусаргин.

По его словам, информация об угрозе атаки поступила от российского Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье. О пострадавших не сообщалось.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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