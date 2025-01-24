Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Противовоздушная оборона продолжает отражать удары дронов ВСУ.

Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что дроны ВСУ были ликвидированы в период с шести до семи утра по московскому времени.

К слову, ПВО также сбили украинский БПЛА в небе над Курском. В результате падения обломков пострадали несколько домовладений. Но обошлось без жертв и ранений среди населения.

На одной из улиц были повреждены электропровода. От электричества были отключены здания в районе улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков и Каштановых переулков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что семь беспилотников ВСУ сбили над территорией Ростовской области.

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