Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что дроны ВСУ были ликвидированы в период с шести до семи утра по московскому времени.

К слову, ПВО также сбили украинский БПЛА в небе над Курском. В результате падения обломков пострадали несколько домовладений. Но обошлось без жертв и ранений среди населения.

На одной из улиц были повреждены электропровода. От электричества были отключены здания в районе улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков и Каштановых переулков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что семь беспилотников ВСУ сбили над территорией Ростовской области.