Часть жителей Курска осталась без света после падения обломков БПЛА

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Куцак: несколько районов Курска остались без света после падения обломков БПЛА

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; Telegram/Мэр Курска Игорь Куцак/glavaigorkutsak; 5-tv.ru

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Мэр города Игорь Куцак обратился к людям с предостережением.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Курском. В результате падения обломков пострадали несколько домовладений, кроме того возникли проблемы с электроснабжением. Обошлось без жертв и ранений среди населения. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Куцак, в результате происшествия часть жителей города остались без света.

Как отметил Куцак, в результате падения обломков беспилотника на одной из улиц были повреждены электропровода. От электричества были отключены здания в районе улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков и Каштановых переулков. Сотрудники экстренных служб продолжают необходимые мероприятия на месте.

По завершении этих работ, по словам мэра, наутро, будет проведено комиссионное обследование, специалисты оценят степень повреждения пострадавшего имущества. Также бригады из числа городских служб начнут восстановительные работы. Куцак призвал сограждан не трогать и не приближаться к обломкам дронов при их обнаружении. Он рекомендовал соблюдать осторожность и сообщать по телефону 112 о таких ситуациях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские системы ПВО сбили 49 украинских беспилотников за вечер 23 января. Большинство — над территорией Курской области.

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