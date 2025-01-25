Не игнорируйте знаки Вселенной: прогноз Таро на февраль 2025 года

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 390 0

Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет второй месяц года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на февраль 2025 года.

Основная энергия февраля 2025 года (Карта Таро — Восьмерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Восьмерка Жезлов всегда скрывает от нас информацию. Мы до конца не можем узнать, к чему готовиться. В этом месяце будет много движения, поэтому нужно запастись энергией. Подстраивайтесь под то, как будут развиваться события.

Кто-то будет решать вопросы с переездом, у кого-то могут проходить командировки. Другие решат, что им недостаточно в жизни движения и попробуют это исправить.

Прогноз финансов на февраль 2025 года (Карта Таро — Дьявол, Рыцарь Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Карта говорит о том, что кто-то до конца не прошел главный урок. Это может быть связано с деньгами, риском, фортуной.

Но, прежде всего, энергии проверяют нас на прочность — насколько мы умеем отказываться от соблазнов в пользу чего-то более важного. Помните, что жизнь состоит не только из финансов.

Дьявол — это также про большие деньги и про возможность улучшить материальное положение. Но не стоит забывать, что есть законы, которые нужно всегда соблюдать.

Личная жизнь в феврале 2025 года (Карты Таро — Семерка Жезлов, Шестерка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

В этом месяце есть вероятность ощутить нежелание пускать какого-то человека к себе на территорию. Вы будете отстаивать свои границы.

Карта также указывает нам путь. Здесь любое действие идет из состояния созерцания своего внутреннего мира. Следует помнить о том, что в диалоге оба участника должны выслушать друг друга, тогда конфликты будут разрешаться быстрее.

Шестерка Мечей говорит о том, что кого-то настолько достанут имеющиеся отношения, что есть большой риск их разрыва.

Совет на февраль 2025 года (Карта Таро — Суд)

Фото: 5-tv.ru

Карта призывает нас увидеть знаки, которые будет нам посылать Вселенная. Здесь есть большие возможности для внутреннего пробуждения и для того, чтобы вытащить нутро наружу, разобраться во всем.

Можно что-то исправить в своей жизни, но сделать это, прибегнув к новым действиям. Благодарите за опыт, который получили — любой, даже если он негативный.

Прогресс в жизни возможен только через переоценку ценностей и через желание воспользоваться возможностями, которые предоставляет жизнь. Учитесь мыслить шире, отпускайте груз прошлого и смотрите на мир широко открытыми глазами.

Позвольте себе быть настоящими и больше не носить социально одобряемую маску. Чем искреннее мы сами с собой, тем больше возможностей, чтобы наш путь был интересным, долгим, разнообразным и счастливым.

Ранее 5-tv.ru публиковал календарь полнолуний на 2025 год.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:34
Деликатес с сюрпризом: на российские прилавки попала красная икра с глистами
20:12
Шунт или стент: как сегодня борются с атеросклерозом и какой метод лучше
19:55
Игнорировал Зеленского и мытье рук: неожиданные факты из жизни нового главы Пентагона Пита Хегсета
19:48
Новый шеф Пентагона: экс-телеведущего Пита Хегсета привели к присяге
19:35
Не игнорируйте знаки Вселенной: прогноз Таро на февраль 2025 года
19:14
Собянин пожелал московским студентам успешной учебы и ярких достижений

Сейчас читают

«Оскар» не достоин меня»: Кологривый не оставил триумф Борисова без внимания
Сыгравшего Леню Голубкова актера Владимира Пермякова обманули мошенники
Не игнорируйте знаки Вселенной: прогноз Таро на февраль 2025 года
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год