Календарь полнолуний на 2025 год: советы и запреты

Всего будет двенадцать полнолуний. Каждое уникально и отличается особенной энергетикой.

В 2025 году будет двенадцать полнолуний — по одному в месяц. Каждое из них уникально по своей силе. Об их влиянии на жизнь рассказал URA.RU.

Полная луна и микролуние — в чем отличие?

Полнолуние можно видеть на небе ежемесячно. Оно появляется в результате расположения Земли между Солнцем и Луной. Люди могут наблюдать полный диск спутника планеты ночью.

Продолжительность лунного цикла составляет примерно 30 дней. Растет диск Луны 15 дней. Пиком этого процесса становился полная форма объекта. В последующие дни видимая часть убывает. В завершение цикла ночное небо почти не освещается.

Явление микролуния — это полная луна, расположенная в максимальном отдалении от Земли. В текущем году его можно будет рассмотреть в марте, апреле и мае.

Волчья Луна в январе

Первое полнолуние Волчьей Луны 2025 года состоялось 14 января, когда спутник покинул созвездие Близнецов. Совместно с данным явлением произошло аномальное астрономическое событие — Луна закрыла видимость Марса.

Наименование «Волчьей» происходит из Европы и Америки, в которых в зимнее время года местные часто слышали, как завывают волки. Также это полнолуние имело свои названия в разных культурах: у кельтов — Тихая, в Китае — Праздничная.

Это непростой период, в который может начаться множество недомолвок. Важно доверять интуиции и стать терпимее к знакомым, проявлять меньше суеты и избегать больших групп людей.

Снежная Луна в феврале

Следующее полнолуние должно произойти 12 февраля. Его можно будет наблюдать несколько дней. Луна в созвездии Льва.

«Снежная Луна» получила такое название от жителей Северной Америки, поскольку это время на территориях отличается сильными снегопадами. По традиции кельтов оно именовалось как «Ледяная Луна», в Китае — «Расцветающей Луной».

Данное время подходит для занятий творчеством и внедрением новых идей. Лучше долго не отдыхать от работы, не расслабляться и не прокрастинировать.

Луна Червя в марте

Третье явление полной луны случится 14 марта. Луна будет также находиться в созвездии Льва. Можно будет увидеть первое микролуние. Диск спутника будет немного меньше и тусклее, чем обычно.

«Луна Червя» так названа, поскольку в это время с земли по традиции сходит снег и появляются земляные черви. Оно также известно в кельтской культуре как «Луна Ветров» и в китайской как «Сонная Луна».

В этот день нужно наблюдать за бюджетом, так как ожидаются финансовые трудности. Не стоит покупать дорогие незапланированные вещи — от них не будет желаемой пользы.

Розовая Луна в апреле

13 апреля наступит второе микролуние, и Луна будет в созвездии Девы.

Название происходит от индейского племени, в котором было дано из-за цветущих в апреле цветов шиловидного флокса.

Другое название — Пасхальная Луна, так как в этом году следует после весеннего равноденствия. У кельтов известно как Луна Роста, а в Китае как Пионовая Луна.

Апрельский день подойдет для романтических встреч. Рекомендуется насладиться ходом времени без спешки, быть в гармонии с собой, не вступая в конфликты. Все планы нужно обдумать и не нагружать день делами. Хорошо подойдут физические упреждения.

Цветочная Луна в мае

12 мая ожидается третье и последнее микролуние текущего года.

«Цветочная Луна» так была названа жителями Северной Америки. В мае активно зацветают растения. По кельтским традициям — это Яркая Луна, по китайским — Драконья.

В это время советуют заняться самоанализом, действовать уверенно и попробовать погасить долги. Новые знакомства не будут в радость, романтики тоже лучше избежать.

Клубничная Луна в июне

Появится на небе 11 июня, когда придет в созвездие Змееносца.

Произошло от коренных американцев, собиравших в этот период урожай клубники. У кельтов называют Лошадиной Луной, в Китае — Луной Лотоса.

Заняться рекомендуется разрешением споров и раскрытием лжи. Под угрозой может быть здоровье, поэтому нужно за ним тщательно следить.

Оленья Луна в июле

Будет на небосводе 10 июля в созвездии Стрельца.

В этом месяце многие олени обретают рога, так и появилось название. В китайской культуре его называют Луной Голодных Духов, в кельтской — Луной Востребования.

Стоит путешествовать в этот день и заняться недвижимостью, можно запланировать мероприятия.

Осетровая Луна в августе

Будет видна 9 августа и совпадет с началом сбора урожая, поэтому также известна как Черешневая, Рисовая и Зерновая. Ключевое название исходит от осетра, встречающегося в реках в этот период.

Не нужно в этот день начинать значимые проекты и устраиваться на работу, закрывать сделки, брать деньги в долг.

Кукурузная Луна в сентябре

Дата явления — 7 сентября. Название происходит от созревания кукурузы. В Китае — Луна Хризантемы, у кельтов — Поющая. Также 22 сентября будет осенние равноденствие.

В это время могут происходить недопонимания, которых лучше избегать. Стоит следить за словами и приходить к компромиссам.

Урожайная Луна в октябре

Ожидается 7 октября. Луна придет в созвездие Рыб. Состоится и первое в году суперлуние или Урожайная Луна. Оно возникает редко. В 2024 году их было всего четыре. В это время спутник ярче и больше. В Китае оно называется Любезной Луной.

В этом время можно провести генеральную уборку.

Бобровая Луна в ноябре

Произойдет 5 ноября. Луна будет в созвездии Овна. Данное название выбрано из-за того, что у бобров в ноябре происходит постройка плотин. В Китае — Белая Луна, кельты называют ее Темной.

Спокойствие станет важным в это день. Лучше меньше общаться, это предотвратит конфликты.

Холодная Луна в декабре

Наступит 5 декабря. Называется так из-за самых продолжительных ночей Северного полушария. В Китае — Горькая Луна. Холодная Луна текущего года будет последним полнолунием и суперлунием.

В эту дату можно сходить на свидание и отдохнуть, познакомиться с новыми людьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал астропрогноз для всех знаков зодиака на январь 2025 года.