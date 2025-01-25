Последняя буря месяца: 25 января стоит ожидать увеличения солнечной активности

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 25 0

Последняя магнитная буря января придется на субботу 25 числа

Последняя буря месяца: 25 января стоит ожидать увеличения солнечной активности

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конец декады обещает быть спокойным.

Последняя суббота января обещает быть тяжелым днем для метеочувствительных людей. Как сообщает издание URA.RU, сильные геомагнитные возмущения с большой вероятностью спровоцируют мощные магнитные бури.

Январь в целом выдался неспокойным месяцем в плане солнечной активности. Ученые фиксировали всплески на протяжении всех предыдущих трех недель, однако с 21 числа все было относительно спокойно.

В субботу же, по прогнозам астрофизиков, буквально сразу же после полуночи стоит ждать возмущений в магнитосфере. Но слишком сильно пугаться не стоит — к вечеру ситуация нормализуется и с 26 числа и до конца месяца геомагнитная активность обещает быть спокойной.

Тяжелее всего бурления в магнитосфере Земли будут переносить люди преклонного возраста, подростки, испытывающие гормональную перестройку, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что побороть метеозависимость помогут здоровый сон и цифровой детокс.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
Время путешествий и приключений: китайский гороскоп на февраль 2025 года

Последние новости

0:52
Анастасия Решетова высмеяла Алсу на сцене: «Я не певица, меня перепутали»
0:33
Обрушение четырехэтажного жилого здания в Турции попало на видео
0:11
Последняя буря месяца: 25 января стоит ожидать увеличения солнечной активности
23:56
Командиры ВСУ приковали своих боевиков цепями и бросили умирать под Харьковом
23:40
«Я вообще ничего не услышал»: как Юра Борисов узнал о номинации на «Оскар»
23:24
«Это моя работа»: как Диана Гурцкая возвращается к жизни после смерти мужа

Сейчас читают

«Не мой язык»: Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса»
«Грубо и резко»: как правильно отвечать на намеки с сексуальным подтекстом
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год