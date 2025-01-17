«Эффективнее, чем таблетки и капельницы»: как побороть метеозависимость

Полноценный сон — лучшее лекарство от погодных изменений.

Погодные изменения усложняют людям жизнь, вызывая головную боль и ломку в суставах. Невролог Юлия Каракулова рассказала URA.RU, что магнитные бури — не миф и действительно влияют на состояние здоровья.

Вместе с геомагнитными колебаниями меняются и другие метеопараметры. Например, уровень атмосферного давления и содержание кислорода и влаги в воздухе. Такие проблемы внешней среды негативно сказываются на нервной системе человека.

Эксперт уточняет, что метеозависимостью страдает до 30 процентов населения. Возникает такая реакция на погодные аномалии у людей с плохим умением организма адаптироваться к среде.

«Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — добавляет профессор.

Наиболее подвержены расстройству те, у кого есть болезни сердца, проблемы по эндокринологии, гормональные расстройства. Подорвать адаптацию может также ОРВИ или недавняя операция.

У переболевшего человека симптомы метеозависимости могут ослабнуть со временем. На подростков, прошедших перестройку гормонов, влияние погоды может уменьшиться. Пожилые люди, болеющие хронически, переживают влияние погоды сильнее.

Как побороть метеозависимость

Невролог уверена, что смена образа жизни поможет многим пациентам побороть метеозависимость.

«Изменение образа жизни гораздо эффективнее, чем таблетки и капельницы», — говорит Каракулова.

Справиться с расстройством легче при помощи отдыха от активных физических нагрузок, цифрового детокса, здорового сон,а а также избавления от вредных привычек. Врач советует выпивать больше воды и подключать контрастный душ во время жары, в холодные месяцы напротив — принимать теплую ванную и уменьшить потребление соли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня мощности.