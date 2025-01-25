Госдеп США и USAID приостанавливают оказание помощи Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

Штаты блокируют расходы на большинство существующих грантов иностранной поддержки на 90 дней.

Госдеп США решил приостановить помощь Украине

Фото: Zuma/ТАСС

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Госдепартамент США ввел немедленную масштабную заморозку проектов иностранной помощи. Мера коснется практически всех подопечных стран, включая Украину. Как сообщается в материале издания Politico, приостановка финансирования не коснется Египта и Израиля. Израиль ежегодно получает около 3,3 миллиарда долларов, а Египет — примерно 1,3 миллиарда.

Распоряжение госсекретаря Марко Рубио вступило в силу, его действие рассчитано на 90 дней. Документ направлен всем дипломатическим и консульским представительствам в Штатах.

«По словам трех действующих и двух бывших чиновников, знакомых с новыми указаниями, это означает, что никаких дальнейших действий по распределению финансирования и помощи по программам, уже одобренным правительством США, предприниматься не будет», — сказано в статье.

Отмечается, что распоряжение Рубио расширяет действие недавнего указа президента США Дональда Трампа. Согласно ему приостанавливается действие грантов иностранной помощи до момента, когда они будут рассмотрены госсекретарем. По данным источников, меры направлены главным образом на освобождение от финансирования Украины, Иордании и Тайваня. При этом часть обязательств по поддержке подкреплена контрактами, в случае нарушения которых могут быт поданы иски.

Агентство США по международному развитию (USAID) уже заморозило проекты помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters. Один из чиновников организации заявил, что сотрудникам, ответственным за эти проекты, было приказано прекратить всю работу. Среди них — поддержка школ и системы здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский лидер Владимир Путин заявил о готовности к переговорам по украинскому конфликту.

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